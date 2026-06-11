जालंधर में डॉक्टर की संदिग्ध मौत: पति पर प्रताड़ना, करोड़ों के कर्ज और अवैध संबंध के गंभीर आरोप

CCTV में नर्स के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखे पीयूष

परिवार ने बताया कि उनकी बेटी ने अस्पताल के CCTV फुटेज में डॉ. पीयूष को एक नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि पीयूष ने फोन कॉल पर शारीरिक मारपीट करने की बात कबूली थी। हाल ही में, मीनाक्षी को पता चला था कि उनकी कार और पीयूष के अस्पताल के लिए उनके नाम पर 2.5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। इस बात से वह और भी ज्यादा परेशान और तनाव में थीं।