जालंधर में डॉक्टर की संदिग्ध मौत: पति पर प्रताड़ना, करोड़ों के कर्ज और अवैध संबंध के गंभीर आरोप
जालंधर की डॉक्टर मीनाक्षी बुधवार को अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं। परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें पति डॉक्टर पीयूष से शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पीयूष शहर में एक आई हॉस्पिटल चलाते हैं। मीनाक्षी और पीयूष की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन पिछले साल कथित घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद से वे अलग-अलग रहने लगे थे।
CCTV में नर्स के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखे पीयूष
परिवार ने बताया कि उनकी बेटी ने अस्पताल के CCTV फुटेज में डॉ. पीयूष को एक नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि पीयूष ने फोन कॉल पर शारीरिक मारपीट करने की बात कबूली थी। हाल ही में, मीनाक्षी को पता चला था कि उनकी कार और पीयूष के अस्पताल के लिए उनके नाम पर 2.5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। इस बात से वह और भी ज्यादा परेशान और तनाव में थीं।
पुलिस ने मामला दर्ज किया
पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार है। इस मामले में अभी तक डॉ. पीयूष से कोई पूछताछ नहीं हो पाई है। उनका फोन बंद आ रहा है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा।