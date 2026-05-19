DND-सोहना हाइवे से बदलेगी NCR की सूरत, 6 शहरों को नोएडा हवाई अड्डे से जोड़ेगा
दिल्ली-NCR को DND-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यह 59 किलोमीटर लंबा छह लेन हाइवे है, जिसके निर्माण पर करीब 4,463 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह नया कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोहना को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय बचेगा और पूरे क्षेत्र में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी।
स्तंभ-मुक्त आर्च ब्रिज और पर्यावरण के अनुकूल कदम
यह हाइवे NH-44 और धौला कुआं जैसे भीड़भाड़ वाले रास्तों पर दबाव कम करेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को इससे एक तेज़ विकल्प मिल जाएगा। इस हाइवे पर दिल्ली-NCR का पहला आधुनिक नेटवर्क आर्च ब्रिज भी बनाया जा रहा है। इसे बिना किसी खंभे के डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी का प्राकृतिक बहाव बना रहे। इसके अलावा इसके निर्माण में आसपास के कचरा भराव क्षेत्रों से मिली पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।