DND-सोहना हाइवे से बदलेगी NCR की सूरत, 6 शहरों को नोएडा हवाई अड्डे से जोड़ेगा

स्तंभ-मुक्त आर्च ब्रिज और पर्यावरण के अनुकूल कदम

यह हाइवे NH-44 और धौला कुआं जैसे भीड़भाड़ वाले रास्तों पर दबाव कम करेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को इससे एक तेज़ विकल्प मिल जाएगा। इस हाइवे पर दिल्ली-NCR का पहला आधुनिक नेटवर्क आर्च ब्रिज भी बनाया जा रहा है। इसे बिना किसी खंभे के डिज़ाइन किया गया है ताकि पानी का प्राकृतिक बहाव बना रहे। इसके अलावा इसके निर्माण में आसपास के कचरा भराव क्षेत्रों से मिली पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।