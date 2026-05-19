उड़ान सुरक्षा दांव पर? DGCA ने बोइंग को सिएटल सुविधा में फ्यूल स्विच के कड़े टेस्ट करने को कहा देश May 19, 2026

भातीय उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) बोइंग पर बारीकी से नजर रखे हुए है। यह मामला तब सामने आया, जब फरवरी में एयर इंडिया की एक उड़ान में फ्यूल-कंट्रोल स्विच में दिक्कत आ गई थी। उड़ान के पायलटों ने देखा कि इंजन चालू करते समय ये स्विच अपनी जगह पर लॉक नहीं हो पा रहे थे। हालांकि, तीसरी कोशिश में सब ठीक हो गया, पर यह स्थिति काफी चिंताजनक थी। बोइंग भले ही कह रहा है कि उनका मॉड्यूल ठीक है, लेकिन DGCA इससे संतुष्ट नहीं है। नियामक चाहता है कि बोइंग की सिएटल फैसिलिटी में इन स्विच के अतिरिक्त टेस्ट किए जाएं।