उड़ान सुरक्षा दांव पर? DGCA ने बोइंग को सिएटल सुविधा में फ्यूल स्विच के कड़े टेस्ट करने को कहा

उड़ान सुरक्षा दांव पर? DGCA ने बोइंग को सिएटल सुविधा में फ्यूल स्विच के कड़े टेस्ट करने को कहा
भातीय उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) बोइंग पर बारीकी से नजर रखे हुए है। यह मामला तब सामने आया, जब फरवरी में एयर इंडिया की एक उड़ान में फ्यूल-कंट्रोल स्विच में दिक्कत आ गई थी। उड़ान के पायलटों ने देखा कि इंजन चालू करते समय ये स्विच अपनी जगह पर लॉक नहीं हो पा रहे थे। हालांकि, तीसरी कोशिश में सब ठीक हो गया, पर यह स्थिति काफी चिंताजनक थी। बोइंग भले ही कह रहा है कि उनका मॉड्यूल ठीक है, लेकिन DGCA इससे संतुष्ट नहीं है। नियामक चाहता है कि बोइंग की सिएटल फैसिलिटी में इन स्विच के अतिरिक्त टेस्ट किए जाएं।
एयर इंडिया देगी DGCA की सिएटल विजिट का खर्च
यह मामला इस वजह से भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि 2025 में हुए एक एयर इंडिया हादसे ने इन स्विच और इंजन की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की और गहराई से जांच करने के लिए DGCA के अधिकारी सिएटल जाएंगे। उनका मकसद यह देखना है कि कहीं बाहरी दबाव इन स्विच के परफॉरमेंस पर असर तो नहीं डाल रहा। इस दौरे का पूरा खर्च एयर इंडिया उठा रही है। इस बीच, बोइंग ने एयरलाइंस को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं की याद दिलाई है, लेकिन उसने कोई नया सुझाव या जानकारी नहीं दी है।