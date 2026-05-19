हड़ताल के ऐलान के बावजूद बड़ी राहत, 20 मई को बंद नहीं होंगी देश की फार्मेसी
20 मई को देश की बड़ी फार्मेसी चेन, अस्पताल के स्टोर, जन औषधि केंद्र और अमृत आउटलेट्स खुले रहेंगे। यह तब होगा, जब मुख्य केमिस्ट्स ग्रुप (AIOCD) ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। यह विरोध ई-फार्मेसी की कार्यप्रणाली और उनके नियमों को लेकर है, जिससे कई पारंपरिक फार्मासिस्ट नाराज हैं। इसके बावजूद कई राज्य फार्मेसी ग्रुप ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है, ताकि आम लोगों को दवाएं लेने में कोई परेशानी न हो।
लिखित आश्वासन के बाद राज्य की फार्मेसी खुली रहेंगी
पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के फार्मेसी ग्रुपों ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी दुकानें खुली रखने का फैसला किया है। उन्हें उन मरीजों की खास चिंता है, जो जीवन रक्षक दवाओं पर निर्भर हैं। वे नहीं चाहते कि हड़ताल की वजह से कोई भी दवा के लिए परेशान हो या उससे वंचित रह जाए। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों ने यह भरोसा भी दिया है कि ई-फार्मेसी के नियमों से जुड़ी उठाई गई चिंताओं की समीक्षा की जा रही है, जिससे जल्द ही कोई संतुलित समाधान निकल पाएगा।