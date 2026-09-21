दिल्ली में फिर 'खराब' हुई हवा, AQI पिछले 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
दिल्ली की हवा एक बार फिर 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गई है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 165 दर्ज किया गया है। यह पिछले 62 दिनों में सबसे ऊंचा स्तर है।
हवा की इस स्थिति के लिए कम बारिश, धीमी हवाएं और शहर का बढ़ता प्रदूषण ही मुख्य जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि अब मॉनसून विदा हो रहा है और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली की हवा में जल्दी सुधार की उम्मीद कम ही है।
दिल्ली के 6 निगरानी केंद्रों पर हवा 'खराब' श्रेणी में
रविवार को कुल 45 निगरानी केंद्रों में से 6 जगह की हवा 'खराब' पाई गई। इनमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (AQI 264) और IIT दिल्ली (AQI 202) जैसे इलाके शामिल थे।
वहीं, दिल्ली कैंटोनमेंट ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहा जहां की हवा 'संतोषजनक' दर्ज की गई।
इस महीने की शुरुआत में हुई बारिश से हवा कुछ दिनों के लिए साफ हुई थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि, हवा को साफ करने में मदद करने वाले किसी बड़े मौसमी बदलाव की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।