दिल्ली में फिर 'खराब' हुई हवा, AQI पिछले 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

रविवार को कुल 45 निगरानी केंद्रों में से 6 जगह की हवा 'खराब' पाई गई। इनमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (AQI 264) और IIT दिल्ली (AQI 202) जैसे इलाके शामिल थे।

वहीं, दिल्ली कैंटोनमेंट ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहा जहां की हवा 'संतोषजनक' दर्ज की गई।

इस महीने की शुरुआत में हुई बारिश से हवा कुछ दिनों के लिए साफ हुई थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि, हवा को साफ करने में मदद करने वाले किसी बड़े मौसमी बदलाव की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।