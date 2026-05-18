दिल्ली पुलिस ने वर्दी में रील्स बनाने पर लगाई रोक, कहा- पेशेवर छवि से कोई समझौता नहीं
दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे यूनिफॉर्म पहनकर इंस्टाग्राम रील्स या इसी तरह का कोई और कंटेंट सोशल मीडिया पर न डालें। विभाग ने पाया कि कुछ अधिकारी अगस्त 2023 में तय किए गए सोशल मीडिया नियमों को तोड़ रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसी पोस्ट से पुलिस की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचता है। अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यूनिफॉर्म केवल कपड़े नहीं हैं, यह अधिकार और जनता के भरोसे की पहचान है। इसका इस्तेमाल हल्के-फुल्के या गलत मकसद से करने से इसकी अहमियत कम हो जाती है।"
जिला प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश
नियम तोड़ने वाले अधिकारियों की एक सूची जिला प्रभारियों को सौंप दी गई है। उन्हें इन मामलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब और कड़ी निगरानी रखी जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों के महत्व के बारे में लगातार याद दिलाया जाएगा। हालांकि, अभी तक किसी नई सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी ऑनलाइन छवि को पेशेवर बनाए रखने के लिए गंभीर है।