दिल्ली पुलिस ने वर्दी में रील्स बनाने पर लगाई रोक, कहा- पेशेवर छवि से कोई समझौता नहीं देश May 18, 2026

दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे यूनिफॉर्म पहनकर इंस्टाग्राम रील्स या इसी तरह का कोई और कंटेंट सोशल मीडिया पर न डालें। विभाग ने पाया कि कुछ अधिकारी अगस्त 2023 में तय किए गए सोशल मीडिया नियमों को तोड़ रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसी पोस्ट से पुलिस की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचता है। अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यूनिफॉर्म केवल कपड़े नहीं हैं, यह अधिकार और जनता के भरोसे की पहचान है। इसका इस्तेमाल हल्के-फुल्के या गलत मकसद से करने से इसकी अहमियत कम हो जाती है।"