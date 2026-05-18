दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर शाहबाज अंसारी के गिरोह का पर्दाफाश

सिंडिकेट ने सीमा पार 300-400 हथियार पहुंचाए

इस सिंडिकेट ने सिर्फ 8 महीनों में करीब 300 से 400 हथियार सीमा पार से भेजे। इन हथियारों का इस्तेमाल फिरौती मांगने और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि शाहबाज बांग्लादेश और दुबई से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। उसने अपने दिवंगत पिता के स्थानीय हथियार के धंधे को पाकिस्तान, पश्चिम एशिया और नेपाल के रास्ते एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी के जाल में बदल दिया था। हालांकि, पुलिस ने अब तक 15 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और कई जगह छापेमारी कर हथियार भी बरामद किए हैं।