दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर शाहबाज अंसारी के गिरोह का पर्दाफाश
दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय बंदूक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसका संबंध फरार आरोपी शाहबाज अंसारी से है। यह कार्रवाई तब हुई जब 13 मार्च को दरियागंज से राहिल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर के गुटों को महंगी विदेशी पिस्तौलें, जैसे CZ शैडो और AK-47, मुहैया करवाता था।
सिंडिकेट ने सीमा पार 300-400 हथियार पहुंचाए
इस सिंडिकेट ने सिर्फ 8 महीनों में करीब 300 से 400 हथियार सीमा पार से भेजे। इन हथियारों का इस्तेमाल फिरौती मांगने और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि शाहबाज बांग्लादेश और दुबई से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। उसने अपने दिवंगत पिता के स्थानीय हथियार के धंधे को पाकिस्तान, पश्चिम एशिया और नेपाल के रास्ते एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी के जाल में बदल दिया था। हालांकि, पुलिस ने अब तक 15 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और कई जगह छापेमारी कर हथियार भी बरामद किए हैं।