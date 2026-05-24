दिल्ली में खूनी साजिश नाकाम, जेल में बैठे नंदू के इशारे पर हमला करने वाले 5 दबोचे

आरोपियों ने हथियार और बाइक मिलने की बात कबूली

गिरोह ने फरवरी में ही उस क्लिनिक की रेकी की थी, लेकिन उस समय ज्यादा भीड़ होने के कारण उन्होंने अपनी योजना टाल दी थी। जब पुलिस ने कार्रवाई की, तो उनके पास से तीन सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई फोन बरामद हुए। इन फोनों का इस्तेमाल गिरोह के दूसरे सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया जाता था। आरोपियों ने बताया कि उन्हें हथियार और एक बाइक हरियाणा में अपने जान-पहचान वालों से मिले थे। इससे पुलिस को उनके जबरन वसूली नेटवर्क के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद मिली। गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए जांच अभी भी चल रही है।