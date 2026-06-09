दिल्ली मेट्रो का धमाकेदार विस्तार, अब नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम सीधे जुड़ेंगे

नोएडा फरीदाबाद गुरुग्राम के लिए मेट्रो लिंक

जब यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह सीधे नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कालिंदी कुंज स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जोड़ देगा। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए आवागमन तेज होगा और उनकी परेशानियां भी कम होंगी। सलाहकार का यह अनुबंध 2.4 करोड़ रुपये का है और इसमें वास्तुकला से लेकर बिजली संबंधी सभी काम अगले चार सालों में पूरे किए जाएंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और 2028 तक पूरा हो सकता है। इसके अलावा, फेज V(A) में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 तक 2.2 किलोमीटर का विस्तार भी शामिल है। साथ ही RK आश्रम मार्ग और इंद्रप्रस्थ को जोड़ने वाला 10 किलोमीटर लंबा एक अलग सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर भी बनाया जाएगा।