दिल्ली जिमखाना क्लब पर बड़ा फरमान: रक्षा परियोजनाओं के लिए खाली करनी होगी ऐतिहासिक जमीन

L&DO ने दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज खत्म की

L&DO ने दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज खत्म कर दी है। उनका कहना है कि देश की जरूरतें सबसे पहले आती हैं। जैसे ही क्लब यहां से हटेगा, यह संपत्ति आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति की हो जाएगी। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे जनहित के लिए जरूरी मान रहे हैं, वहीं IPS अधिकारी किरण बेदी ने इसे दुखद बताया है। उन्होंने क्लब को दिल्ली की संस्थागत और खेलकूद की विरासत का हिस्सा बताया है, जिसका अरुण जेटली जैसे लोगों से गहरा नाता रहा है।