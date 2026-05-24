दिल्ली जिमखाना क्लब पर बड़ा फरमान: रक्षा परियोजनाओं के लिए खाली करनी होगी ऐतिहासिक जमीन
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दिल्ली जिमखाना क्लब, जो 1913 से ही शहर की एक पहचान रहा है, उसे अब सफदरजंग रोड पर मौजूद अपने विशाल मैदान को 5 जून तक खाली करने का आदेश मिला है। सरकार का कहना है कि इस जमीन की जरूरत अब रक्षा परियोजनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए है, क्योंकि यह शहर का एक संवेदनशील इलाका है।
L&DO ने दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज खत्म की
L&DO ने दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज खत्म कर दी है। उनका कहना है कि देश की जरूरतें सबसे पहले आती हैं। जैसे ही क्लब यहां से हटेगा, यह संपत्ति आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति की हो जाएगी। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे जनहित के लिए जरूरी मान रहे हैं, वहीं IPS अधिकारी किरण बेदी ने इसे दुखद बताया है। उन्होंने क्लब को दिल्ली की संस्थागत और खेलकूद की विरासत का हिस्सा बताया है, जिसका अरुण जेटली जैसे लोगों से गहरा नाता रहा है।