NEET-UG पेपर लीक: दिल्ली कोर्ट खारिज की मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका देश Jun 09, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने 47 वर्षीय शिक्षा परामर्शदाता मनीषा वाघमारे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनीषा पर NEET-UG 2026 परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप है। उन्हें 14 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मनीषा को मिले 3.5 लाख रुपये केवल एक तोहफा थे और इसमें कोई गैर-कानूनी गतिविधि शामिल नहीं थी। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के इस दावे को सही माना कि मनीषा ने पेपर लीक करने में मदद की थी।