NEET-UG पेपर लीक: दिल्ली कोर्ट खारिज की मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने 47 वर्षीय शिक्षा परामर्शदाता मनीषा वाघमारे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनीषा पर NEET-UG 2026 परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप है। उन्हें 14 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मनीषा को मिले 3.5 लाख रुपये केवल एक तोहफा थे और इसमें कोई गैर-कानूनी गतिविधि शामिल नहीं थी। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के इस दावे को सही माना कि मनीषा ने पेपर लीक करने में मदद की थी।
CBI का आरोप है कि वाघमारे ने लीक हुए NEET पेपर छात्रों को दिए
CBI ने आरोप लगाया है कि वाघमारे ने पैसे लेकर छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लीक हुए पेपर बांटे थे। CBI का कहना है कि 3 मई को परीक्षा होने के बाद उन्होंने ये सारे पेपर नष्ट कर दिए। बताया जा रहा है कि कई छात्रों के बयानों से भी CBI के इस दावे को बल मिला है। इस पूरे मामले के चलते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 4 मई को हुई मूल परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 21 जून की नई तारीख तय करनी पड़ी।