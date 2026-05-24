CBI के ही 2 अधिकारी फंसे! दिल्ली कोर्ट ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

सिंह ने गोपनीय जानकारी बांटी, 5.5 लाख रुपये लिए

CBI के मुताबिक, समीर सिंह ने आरके ऋषि के साथ गोपनीय जानकारी बांटी थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर मामलों को कमजोर करने के लिए पैसे लिए। जज ने बताया कि साल 2019 में सिंह के खाते में 5.5 लाख रुपये जमा हुए थे, जो सरकारी सेवा के नियमों के खिलाफ था। अब इन दोनों पर साजिश, चोरी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए गए हैं।