क्या दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन WFH? सरकार ने कंपनियों से की बड़ी मांग
दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दें। इसके अलावा, ऑफिस के समय में बदलाव करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की भी सलाह दी गई है। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधन बचाने के आह्वान से भी मेल खाता है। इसका मुख्य मकसद दुनिया भर में बनी अनिश्चितता के माहौल में ईंधन की बचत करना है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा जैसी जरूरी सेवाओं को इस सलाह से बाहर रखा गया है।
यात्रा में बदलाव और तकनीक का अपग्रेड करने की सलाह
दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की खपत ज्यादा होने की एक बड़ी वजह रोजाना कार्यालय आने-जाने का सफर है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने कंपनियों को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में ऑफिस के समय में बदलाव करना, अधिक ऑलनाइल बैठक करना और कर्मचारियों को अपनी निजी गाड़ी के बजाय सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना शामिल है। कंपनियों को अपने आधिकारिक वाहनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और घर से काम करने के लिए अपनी तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।