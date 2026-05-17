क्या दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन WFH? सरकार ने कंपनियों से की बड़ी मांग देश May 17, 2026

दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दें। इसके अलावा, ऑफिस के समय में बदलाव करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की भी सलाह दी गई है। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधन बचाने के आह्वान से भी मेल खाता है। इसका मुख्य मकसद दुनिया भर में बनी अनिश्चितता के माहौल में ईंधन की बचत करना है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा जैसी जरूरी सेवाओं को इस सलाह से बाहर रखा गया है।