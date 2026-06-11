अरुणाचल में 100 साल बाद दिखी दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई

खोज से अरुणाचल की ड्रैगनफ्लाई विविधता की अहमियत पता चली

यह छोटा सा कीट दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यह इस बात का संकेत है कि वहां का पानी स्वच्छ है और प्राकृतिक आवास अभी भी सुरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश ड्रैगनफ्लाई की विविधता के लिए जाना जाता है; इस राज्य में अकेले ही इनकी करीब 110 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यह दोबारा मिली ड्रैगनफ्लाई हमें याद दिलाती है कि जंगली जगहों को बचाना और हमारी जैविक विविधता पर लगातार नजर रखना कितना जरूरी है।