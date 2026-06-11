अरुणाचल में 100 साल बाद दिखी दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई
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लॉन्ग-टेल्ड डस्कहॉकर नाम की एक ड्रैगनफ्लाई, जिसे भारत में साल 1914 के बाद से किसी ने नहीं देखा था, वह अब अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में फिर से नजर आई है। नागरिक वैज्ञानिकों के एक समूह ने इसे खोजा है। यह उस जगह से लगभग 600 किलोमीटर दूर मिली है, जहां इसे आखिरी बार देखा गया था। इस नई खोज को अब आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है।
खोज से अरुणाचल की ड्रैगनफ्लाई विविधता की अहमियत पता चली
यह छोटा सा कीट दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यह इस बात का संकेत है कि वहां का पानी स्वच्छ है और प्राकृतिक आवास अभी भी सुरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश ड्रैगनफ्लाई की विविधता के लिए जाना जाता है; इस राज्य में अकेले ही इनकी करीब 110 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यह दोबारा मिली ड्रैगनफ्लाई हमें याद दिलाती है कि जंगली जगहों को बचाना और हमारी जैविक विविधता पर लगातार नजर रखना कितना जरूरी है।