CBSE की बड़ी भूल: छात्रों से वसूले 69,420 रुपये तक, अब वापस करेगा बोर्ड

CBSE ने एप्लीकेशन भरने की समय सीमा 24 मई तक बढ़ाई

जिन छात्रों ने ज्यादा फीस जमा कर दी थी, उनका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। वहीं, जिन्होंने कम पैसे दिए हैं, CBSE उनसे खुद संपर्क करेगा। छात्रों को दोबारा कोई नया एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने जिन उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मांगी थी, उन्हें वह भेजेगा। छात्रों की सुविधा के लिए, आवेदन करने की अंतिम तारीख अब 24 मई तक बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने CBSE से जवाब मांगा है कि आखिर यह गड़बड़ी कैसे हुई। कई छात्रों ने इस दौरान पेमेंट फेल होने और वेबसाइट क्रैश होने की भी शिकायत की थी।