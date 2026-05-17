CBSE 12वीं रिजल्ट: फिजिक्स में OSM मार्किंग पर हंगामा, बोर्ड बोला- सिस्टम निष्पक्ष देश May 17, 2026

CBSE ने 13 मई 2026 को क्लास 12 के नतीजे घोषित किए। इन नतीजों के लिए बोर्ड ने अपने विस्तारित ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया। छात्रों ने भले ही अपनी उत्तर पुस्तिकाएं हाथ से लिखी थीं, लेकिन शिक्षकों ने उनकी स्कैन की गई कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से की।

नतीजे आने के बाद, कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जताई, खासकर फिजिक्स के नतीजों को लेकर। कुछ छात्रों का मानना था कि उनके अंक उम्मीद से कहीं कम आए हैं। इसी निराशा को व्यक्त करते हुए एक छात्र ने बताया, "मुझे फिजिक्स में 85 से ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी, पर मुझे सिर्फ 55 ही मिले।" यह प्रतिक्रिया कई और छात्रों की नाराजगी को दर्शाती है।