CBSE 12वीं रिजल्ट: फिजिक्स में OSM मार्किंग पर हंगामा, बोर्ड बोला- सिस्टम निष्पक्ष
CBSE ने 13 मई 2026 को क्लास 12 के नतीजे घोषित किए। इन नतीजों के लिए बोर्ड ने अपने विस्तारित ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया। छात्रों ने भले ही अपनी उत्तर पुस्तिकाएं हाथ से लिखी थीं, लेकिन शिक्षकों ने उनकी स्कैन की गई कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से की।
नतीजे आने के बाद, कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जताई, खासकर फिजिक्स के नतीजों को लेकर। कुछ छात्रों का मानना था कि उनके अंक उम्मीद से कहीं कम आए हैं। इसी निराशा को व्यक्त करते हुए एक छात्र ने बताया, "मुझे फिजिक्स में 85 से ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी, पर मुझे सिर्फ 55 ही मिले।" यह प्रतिक्रिया कई और छात्रों की नाराजगी को दर्शाती है।
CBSE ने OSM को निष्पक्ष और सुसंगत बताते हुए उसका बचाव किया
CBSE ने OSM सिस्टम का बचाव करते हुए कहा कि इसे निष्पक्ष और सुसंगत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बोर्ड के मुताबिक, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई मार्किंग स्कीम के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाता है। बोर्ड ने आगे बताया कि डिजिटल तरीके से मूल्यांकन करने पर मैन्युअल गलतियां कम होती हैं और मार्किंग के मापदंड एकसमान बने रहते हैं। इस नए प्रोसेस के लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग भी दी गई थी। इससे शिक्षक बिना किसी अतिरिक्त यात्रा के अपने स्कूल से ही कॉपियों की जांच कर सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी नहीं रुकती और कक्षाओं में भी कोई बाधा नहीं आती।