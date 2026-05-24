ट्विशा शर्मा मौत: CBI जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दूसरे पोस्टमार्टम से खुलेगा सच?
CBI ने अभी तक ट्विशा शर्मा की मौत की जांच शुरू नहीं की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले ही इसकी मांग की थी। उनका परिवार, खासकर उनके पिता, इस इंतजार से काफी चिंतित हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पति समर्थ सिंह को ज्यादा समय तक पुलिस रिमांड पर नहीं रखा जा सकता। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे चुका है, तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
दूसरा पोस्टमार्टम जारी
समर्थ सिंह ने 22 मई को आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल, वे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मई को करेगा, जिससे CBI जांच शुरू होने की संभावना है। इस बीच, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद AIIMS भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार साफ जवाब चाहता है। उनका कहना है कि इसके बाद ही वे आज शाम 5 बजे तय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बशर्ते सब कुछ तय समय पर हो।