ट्विशा शर्मा मौत: CBI जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दूसरे पोस्टमार्टम से खुलेगा सच?

दूसरा पोस्टमार्टम जारी

समर्थ सिंह ने 22 मई को आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल, वे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मई को करेगा, जिससे CBI जांच शुरू होने की संभावना है। इस बीच, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद AIIMS भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार साफ जवाब चाहता है। उनका कहना है कि इसके बाद ही वे आज शाम 5 बजे तय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बशर्ते सब कुछ तय समय पर हो।