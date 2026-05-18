NEET-UG पेपर लीक: CBI के हत्थे चढ़े NTA से जुड़े 2 शिक्षक
केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) एक बड़े NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। इस लीक के कारण 21 जून को 22 लाख से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। मामले की जांच के केंद्र में महाराष्ट्र का रहने वाला शिवराज मोतेगाओंकर है, जिसे 'एम सर' के नाम से भी जाना जाता है। मोतेगाओंकर रेणुकाई करियर सेंटर (RCC) चलाता है।
NTA से जुड़े दो शिक्षकों की गिरफ्तारी
जांचकर्ताओं का मानना है कि मोतेगाओंकर को परीक्षा का प्रश्न पत्र लगभग 10 दिन पहले ही मिल गया था। उसने इसे विवेक पाटिल समेत कई अन्य लोगों के साथ साझा किया, जो इस मामले में दूसरे आरोपी हैं। RCC पर तब सवाल उठे, जब एक अभिभावक ने पाया कि उनके मॉक टेस्ट में पूछे गए 42 प्रश्न लीक हुए प्रश्न पत्र से हूबहू मिलते थे। CBI ने अब तक ऐसे 2 और शिक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से अपने संपर्कों के जरिए सवालों को लीक किया था।