NEET-UG पेपर लीक: CBI के हत्थे चढ़े NTA से जुड़े 2 शिक्षक

NTA से जुड़े दो शिक्षकों की गिरफ्तारी

जांचकर्ताओं का मानना है कि मोतेगाओंकर को परीक्षा का प्रश्न पत्र लगभग 10 दिन पहले ही मिल गया था। उसने इसे विवेक पाटिल समेत कई अन्य लोगों के साथ साझा किया, जो इस मामले में दूसरे आरोपी हैं। RCC पर तब सवाल उठे, जब एक अभिभावक ने पाया कि उनके मॉक टेस्ट में पूछे गए 42 प्रश्न लीक हुए प्रश्न पत्र से हूबहू मिलते थे। CBI ने अब तक ऐसे 2 और शिक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से अपने संपर्कों के जरिए सवालों को लीक किया था।