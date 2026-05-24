ट्विशा मामला: पति के हर कदम पर पुलिस की पैनी नजर, क्या छिपा है उस 'अंतिम दिन' का सच?
भोपाल पुलिस ने 12 मई को मृत पाई गई ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके पति समर्थ सिंह से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उस दिन हुई घटनाओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए वे पूरे दिन का घटनाक्रम तैयार कर रहे हैं। साथ ही, ट्विशा की मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रही है। समर्थ सिंह के बर्ताव की भी जांच चल रही है, खासकर पत्नी की मौत से पहले और बाद के उनके क्रियाकलापों पर गौर किया जा रहा है। जांचकर्ता ट्विशा के गर्भवती होने और पति-पत्नी के बीच चल रहे आपसी तनाव की खबरों पर भी खास ध्यान दे रहे हैं।
पुलिस समर्थ सिंह के घटनाक्रम की कर रही जांच
समर्थ सिंह ने पुलिस को जो घटनाक्रम बताया है, पुलिस उसकी सच्चाई पता कर रही है। इसमें उनकी शाम की सैर, रात के खाने का ब्योरा और उस समय की जानकारी शामिल है, जब समर्थ की मां ने ट्विशा को देखा था।
पुलिस समर्थ के बयानों को फॉरेंसिक रिपोर्ट और CCTV फुटेज से मिलाकर देख रही है। घटना के बाद समर्थ की मां ने जो फोन कॉल किए थे, उनकी भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ, ट्विशा के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्विशा को परेशान किया जा रहा था और घर के झगड़ों की वजह से वह तनाव में थी। पुलिस इन सभी दावों की गहराई से जांच कर रही है और मामले की पड़ताल अभी जारी है।