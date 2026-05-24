ट्विशा मामला: पति के हर कदम पर पुलिस की पैनी नजर, क्या छिपा है उस 'अंतिम दिन' का सच?

पुलिस समर्थ सिंह के घटनाक्रम की कर रही जांच

समर्थ सिंह ने पुलिस को जो घटनाक्रम बताया है, पुलिस उसकी सच्चाई पता कर रही है। इसमें उनकी शाम की सैर, रात के खाने का ब्योरा और उस समय की जानकारी शामिल है, जब समर्थ की मां ने ट्विशा को देखा था।

पुलिस समर्थ के बयानों को फॉरेंसिक रिपोर्ट और CCTV फुटेज से मिलाकर देख रही है। घटना के बाद समर्थ की मां ने जो फोन कॉल किए थे, उनकी भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ, ट्विशा के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्विशा को परेशान किया जा रहा था और घर के झगड़ों की वजह से वह तनाव में थी। पुलिस इन सभी दावों की गहराई से जांच कर रही है और मामले की पड़ताल अभी जारी है।