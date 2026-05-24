बकरीद पर जम्मू-कश्मीर में 27, पूरे देश में 28 को; जानें कब और कहां रहेगी छुट्टी

बकरीद की छुट्टी 28 मई को

बकरीद की नई तारीख के चलते दिल्ली में केंद्र सरकार के दफ्तर अब 27 मई की बजाय 28 मई को बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी अपनी बकरीद की छुट्टी 28 मई को ही कर दी है। वहीं, केरल सरकार ने तो 27 और 28 मई, दोनों दिनों को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी 28 मई को कारोबार नहीं होगा।