दिल्ली में किरायेदार की शातिर साजिश, नकली गोलीबारी से मकान मालिक को फंसाने का किया प्रयास
दिल्ली के कूचा बुलाक इलाके में रहने वाले एक किरायेदार अविनाश कुमार ने अपने मकान मालिक से पैसे ऐंठने और बेदखली से बचने के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर एक नकली गोलीबारी की साजिश रच दी। अविनाश ने 10 मई को अपने ऊपर हमले का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो जल्दी ही पता चल गया कि यह पूरा मामला उसी ने खुद रचा था।
CCTV फुटेज की जांच के बाद 3 संदिग्ध गिरफ्तार
पुलिस को मौके पर खून के धब्बे और खाली कारतूस तो मिले, लेकिन पुलिस को इस मामले में कुछ बातें अटपटी लग रही थीं। 200 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि अविनाश ने बेदखली से बचने के लिए यह सारी साजिश रची थी, क्योंकि वह संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी थी। उसने पहले ही अपने मकान मालिक के खिलाफ एक सिविल मुकदमा भी दायर कर रखा था। फिलहाल, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस घटना के बाद मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसे लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।