ASI के आदेश के बाद भोजशाला में खुला रोजाना पूजा करने का रास्ता,  मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

मुस्लिम समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया

ASI और स्थानीय प्रशासन अब मिलकर पूजा के लिए समय तय करेंगे। हालांकि, यह जगह एक ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर सुरक्षित रहेगी। 1034 ईसवी में बनी भोजशाला हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लिए महत्वपूर्ण रही है। हिंदू इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। लंबे समय से दोनों समुदाय इस पर अपना दावा करते रहे हैं। अब इस नए फैसले के बाद मुस्लिम समूहों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।