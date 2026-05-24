इबोला की आहट: आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी
आंध्र प्रदेश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अब उन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, जहां इबोला के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी यात्री में लक्षण दिखते हैं, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और उसके करीबी संपर्कों की भी जांच की जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों में 15-बेड वाले इबोला वार्ड तैयार किए जा रहे हैं
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले शहरों के मेडिकल कॉलेजों में 15-बेड वाले आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इन वार्डों में PPE किट और वायरस की जांच के लिए जरूरी किट भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिलती रहे। कोविड-19 से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी सड़क के रास्तों पर भी नज़र रख रहे हैं।