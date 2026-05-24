इबोला की आहट: आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी देश May 24, 2026

आंध्र प्रदेश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अब उन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, जहां इबोला के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी यात्री में लक्षण दिखते हैं, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और उसके करीबी संपर्कों की भी जांच की जाएगी।