पुणे में गहराया जल संकट, अब हर दूसरे दिन ही मिलेगा पानी देश Jun 05, 2026

पुणे शहर में जल्द ही लोगों को हर दूसरे दिन पानी मिल सकता है। इसकी वजह खडकवासला बांध सिस्टम में पानी का बेहद कम होना है। अभी बांध में सिर्फ 5.72 TMC पानी बचा है, जो अगले तीन महीनों की जरूरतों के लिए काफी नहीं होगा। इसी कमी को देखते हुए शहर के नगर निगम ने एक योजना का प्रस्ताव दिया है। इससे बचे हुए पानी को ज्यादा समय तक चलाया जा सकेगा। अगर यह योजना लागू होती है, तो इसके लिए एक शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है।