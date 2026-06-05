पुणे में गहराया जल संकट, अब हर दूसरे दिन ही मिलेगा पानी
पुणे शहर में जल्द ही लोगों को हर दूसरे दिन पानी मिल सकता है। इसकी वजह खडकवासला बांध सिस्टम में पानी का बेहद कम होना है। अभी बांध में सिर्फ 5.72 TMC पानी बचा है, जो अगले तीन महीनों की जरूरतों के लिए काफी नहीं होगा। इसी कमी को देखते हुए शहर के नगर निगम ने एक योजना का प्रस्ताव दिया है। इससे बचे हुए पानी को ज्यादा समय तक चलाया जा सकेगा। अगर यह योजना लागू होती है, तो इसके लिए एक शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है।
पानी की खपत 1.15 TMC तक कम करने का प्लान
अगर इस प्लान को मंज़ूरी मिलती है, तो शहर में हर महीने पानी की खपत 1.6 TMC से घटकर 1.15 TMC हो जाएगी। इससे बचा हुआ पानी मानसून की बारिश आने तक चलेगा। इस साल मानसून थोड़ा देरी से आने की उम्मीद है, इसलिए अधिकारियों का कहना है कि अभी से कदम उठाना जरुरी है ताकि जुलाई तक सभी को पानी मिलता रहे। इस पर आख़िरी फैसला स्थानीय नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा।