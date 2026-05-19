दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत का दबदबा, IMD ने जारी की लू की चेतावनी
आज भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर भारत में ही थे। मंगलवार को औरैया, बांदा और इटावा जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 41 डिग्री सेल्सियस गर्मी बनी रही और चंडीगढ़ में तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह लू पूरे देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में फैल चुकी है, जहां राजस्थान, पंजाब और ओडिशा जैसे राज्यों में भी तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के लिए जारी की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के लिए गंभीर लू की चेतावनी जारी की है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बांदा में तो हाल ही में आधिकारिक तौर पर 47.6 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। हालांकि, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। यहां जल्द ही गरज-चमक और भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।