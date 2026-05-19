दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत का दबदबा, IMD ने जारी की लू की चेतावनी देश May 19, 2026

आज भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर भारत में ही थे। मंगलवार को औरैया, बांदा और इटावा जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 41 डिग्री सेल्सियस गर्मी बनी रही और चंडीगढ़ में तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह लू पूरे देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में फैल चुकी है, जहां राजस्थान, पंजाब और ओडिशा जैसे राज्यों में भी तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।