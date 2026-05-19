लू से हांफ रहा भारत, बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी लू की जानकारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू की स्थिति बनी हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार से भीषण लू चल रही है। बठिंडा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले साल बिजली की अधिकतम मांग 242.77 GW थी, जो साफ दिखाता है कि बढ़ती गर्मी लोगों को AC और कूलर जैसे ठंडा करने वाले उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये भीषण हालात अभी कुछ समय तक और बने रह सकते हैं।