दिल्ली के AI बैरियर-फ्री टोल पर नई चुनौती, ड्राइवर बचा रहे टोल का पैसा

फास्टैग चोरी और छेड़छाड़ NHAI के लिए चिंता का कारण

दरअसल, लोग टोल बचाने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। जैसे, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना, फास्टैग का इस्तेमाल न करना (जिससे अपने आप टोल कट जाता है) और कैमरों को धोखा देने के लिए रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाना या प्लेट पलटने वाले डिवाइस का इस्तेमाल करना। हालांकि, टोल चोरी करने वाले वाहनों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का मानना है कि व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह तकनीक अपग्रेड सही ढंग से काम करे, कड़े नियम लाने पड़ सकते हैं।