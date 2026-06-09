CJI को राजनीति दल की मान्यता दिलाने की तैयारी, क्या होगा चुनाव आयोग का रुख? देश Jun 09, 2026

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम का एक नया युवा समूह सामने आया है। इसकी शुरुआत अभिजित दिपके ने की है। 6 जून को उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन भी किया। अब यह समूह एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अगर वे ऐसा करने की सोचते हैं, तो चुनाव आयोग शायद उन्हें 'कॉकरोच' को अपने चुनाव चिह्न के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति न दे।