CJI को राजनीति दल की मान्यता दिलाने की तैयारी, क्या होगा चुनाव आयोग का रुख?
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम का एक नया युवा समूह सामने आया है। इसकी शुरुआत अभिजित दिपके ने की है। 6 जून को उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला विरोध प्रदर्शन भी किया। अब यह समूह एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अगर वे ऐसा करने की सोचते हैं, तो चुनाव आयोग शायद उन्हें 'कॉकरोच' को अपने चुनाव चिह्न के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति न दे।
नई पार्टियों के लिए जानवरों के चिह्नों पर पाबंदी
चुनाव आयोग निर्दलीय उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को 184 मुफ्त चिह्नों में से चुनने की अनुमति देता है, जिनमें फल, सब्ज़ियां और घरेलू सामान शामिल हैं, लेकिन 1990 के दशक से जानवरों के चुनाव चिह्नों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि पशु कार्यकर्ताओं ने जानवरों के प्रति क्रूरता के मुद्दे पर चिंता जाहिर की थी। हालांकि, कुछ पुरानी पार्टियों के पास अब भी जानवरों के चिह्न हैं (जैसे BSP का हाथी), लेकिन 'कॉकरोच' जैसे नए चिह्नों को अब अनुमति नहीं मिलती।