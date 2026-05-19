विदेशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से प्रधानमंत्री मोदी की दूरी पर फिर विवाद, MEA ने किया बचाव

विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रेस से बातचीत के तरीके का बचाव किया

विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने स्पष्ट किया कि भारत लोकतंत्र और अधिकारों का सम्मान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस विदेश यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे थी। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी आलोचना झेलनी पड़ी है। इससे पहले उनके यूरोपीय दौरे पर डच पत्रकारों ने भी इसी तरह की चिंताएं उठाई थीं। हालांकि, मोदी कभी-कभी अमेरिकी नेताओं के साथ सवाल-जवाब करते हैं, लेकिन विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र से बचना आमतौर पर उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।