हैदराबाद जल बोर्ड के महाप्रबंधक के घर ACB का छापा, 1.5 करोड़ से ज्यादा नकद और सोना-चांदी बरामद देश May 19, 2026

हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हाल ही में जल बोर्ड के महाप्रबंधक कुमार के घर पर छापा मारा है। इस छापेमारी में ACB को 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी, सोने-चांदी के गहने और कई अन्य कीमती सामान मिले हैं। ACB को शक है कि कुमार के पास उनकी सरकारी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति है, जो उन्होंने गलत तरीके से कमाई है। यह कार्रवाई सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में उनके रिश्तेदारों से जुड़ी कई संपत्तियों पर भी छापे मारे गए।