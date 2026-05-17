फरीदाबाद में अस्पताल की लापरवाही, महिला ने पार्किंग में दिया बच्चे को जन्म
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फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की पार्किंग में बालेश नाम की एक महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। दरअसल, अस्पताल का मुख्य गेट बंद था और मदद के लिए कोई भी स्टाफ सदस्य वहां मौजूद नहीं था। परिवार वालों ने काफी कोशिशें कीं। यहां तक कि वे पीछे के गेट से भी अंदर जाने की जुगत में लगे रहे, लेकिन इस आपात स्थिति में कोई उनकी मदद को नहीं आया।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने 2 कर्मचारियों को निलंबित किया
हालात बिगड़ते देख, परिवार की एक महिला रिश्तेदार ने, जो पहले बच्चे को जन्म दे चुकी थी, मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी की और डिलीवरी में मदद की। गनीमत रही कि मां और नवजात बच्चा दोनों अब ठीक हैं और उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती कर लिया गया है। इस घटना के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। विभाग ने उस रात ड्यूटी से अनुपस्थिति रहे 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।