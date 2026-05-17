कक्कालूर में बेकाबू कुत्ते ने बरपाया कहर, 10 से अधिक लोगों को हमला कर किया घायल देश May 17, 2026

रविवार को तिरुवल्लुर के पास कक्कालूर गांव में एक आवारा कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काट लिया। गांव की मुख्य सड़क पर यह हमला हुआ, जहां से गुजर रहे कई पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए। नगर पालिका में काम करने वाली सरसू भी इन्हीं पीड़ितों में से एक थीं, जो अपने घर लौट रही थीं। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।