कक्कालूर में बेकाबू कुत्ते ने बरपाया कहर, 10 से अधिक लोगों को हमला कर किया घायल
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रविवार को तिरुवल्लुर के पास कक्कालूर गांव में एक आवारा कुत्ते ने 10 से ज्यादा लोगों को काट लिया। गांव की मुख्य सड़क पर यह हमला हुआ, जहां से गुजर रहे कई पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए। नगर पालिका में काम करने वाली सरसू भी इन्हीं पीड़ितों में से एक थीं, जो अपने घर लौट रही थीं। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, इलाके में लोगों की चिंता
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और घटना की जांच शुरू कर दी है। घायलों में कक्कालूर गांव के कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद इलाके के लोग अपनी सुरक्षा और आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं।