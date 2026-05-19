दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर अब 2 घंटे में होगा पूरा, ये एक्सप्रेसवे लाएगा सफर में क्रांति

दिल्ली-अमृतसर सफर सिर्फ 4 घंटे में

इस एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली-अमृतसर का सफर करीब 4 घंटे और दिल्ली से कटरा का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थलों, धार्मिक केंद्रों और औद्योगिक इलाकों को आसानी से जोड़ेगा। कुछ जमीन से जुड़े मामलों और खराब मौसम के कारण काम में थोड़ी देरी ज़रूर हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसका निर्माण तेजी से चल रहा है और मार्च 2027 तक यह पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से स्थानीय उद्योग और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, पुराने हाईवे पर पड़ने वाला दबाव भी काफी कम हो जाएगा।