यश की 'टॉक्सिक' पर बवाल, 40 करोड़ के दृश्य की फिर से शूट की खबरों पर प्रोडक्शन हाउस ने तोड़ी चुप्पी
यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को कई बार देरी का सामना करना पड़ा है।
इसकी असली रिलीज 19 मार्च को होने वाली थी, लेकिन ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते इसे टाल दिया गया। इन्हीं देरी के बीच, फिल्म में 40 करोड़ रुपये के बड़े फिर से शूट की खबरें तेज हो गईं।
दरअसल, कहा जा रहा था कि यश फिल्म के कुछ हिस्सों से संतुष्ट नहीं थे और यह फिल्म करीब 500 करोड़ रुपये के बजट पर बन रही है।
KVN प्रोडक्शंस ने 'टॉक्सिक' के फिर से शूट की खबरों का किया खंडन
KVN प्रोडक्शंस ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि 'टॉक्सिक' के लिए कोई फिर से शूट नहीं किया जा रहा है।
गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी और नयनतारा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह फिल्म 6 भाषाओं में रिलीज होगी।
फिल्म का प्रीमियर कॉमिक-कॉन सैन डिएगो में भी हो चुका है, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है।
प्रशंसकों को अब बस फिल्म की नई आधिकारिक रिलीज तारीख का इंतजार है, क्योंकि 'KGF: चैप्टर 2' के बाद यह यश का पहली बड़ी फिल्म है।