संग्राम सिंह की बायोपिक में कौन बनेगा पहलवान? रेसलर ने खुद चुने बॉलीवुड के ये 4 सुपरस्टार
पहलवान से अभिनेता बने संग्राम सिंह ने अपनी बायोपिक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वाे पर्दे पर अपना किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विक्की कौशल और कार्तिक आर्यन जैसे सितारों को देखना चाहते हैं। संग्राम का मानना है कि ये कलाकार उनकी जिंदगी की कहानी को न्याय दे सकते हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि बायोपिक के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके करियर में अभी और भी कई बड़े मकाम हासिल करना बाकी है।
संग्राम ने किया केडी जाधव की बायोपिक का समर्थन
इसके अलावा संग्राम सिंह एक और बायोपिक से जुड़े हुए हैं। ये फिल्म ओलंपिक में पदक जीतने वाले महान मल्लयोद्धा केडी जाधव की जिंदगी पर बनी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम करते हुए उन्हें केडी जाधव की जिंदगी की कहानी को लोगों तक पहुंचानें की प्रेरणा मिली। संग्राम सिंह इसे अपने लिए गर्व की बात मानते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए केडी जाधव को आखिरकार वो सम्मान और पहचान मिल पाएगी, जिसके वो सचमुच हकदार थे।