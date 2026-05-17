संग्राम सिंह की बायोपिक में कौन बनेगा पहलवान? रेसलर ने खुद चुने बॉलीवुड के ये 4 सुपरस्टार

संग्राम ने किया केडी जाधव की बायोपिक का समर्थन

इसके अलावा संग्राम सिंह एक और बायोपिक से जुड़े हुए हैं। ये फिल्म ओलंपिक में पदक जीतने वाले महान मल्लयोद्धा केडी जाधव की जिंदगी पर बनी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम करते हुए उन्हें केडी जाधव की जिंदगी की कहानी को लोगों तक पहुंचानें की प्रेरणा मिली। संग्राम सिंह इसे अपने लिए गर्व की बात मानते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए केडी जाधव को आखिरकार वो सम्मान और पहचान मिल पाएगी, जिसके वो सचमुच हकदार थे।