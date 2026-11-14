छठ महापर्व पर गायक और संगीतकार विशाल मिश्रा की खास पहल, करेंगे घर लौटने वाले लोगों की मदद

छठ पूजा देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दौरान लाखों लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन सफर के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए विशाल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हर साल छठ महापर्व पर घर लौटने के लिए लाखों श्रद्धालुओं को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।'

बता दें कि विशाल मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी टीवी शो से की थी। इसके बाद उन्होंने 'जाने दे' और 'रफ्ता रफ्ता' जैसे गानों से संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।