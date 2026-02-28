विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी ने एशिया में बनाया महा-रिकॉर्ड, विराट कोहली भी छूटे पीछे

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी सिर्फ असल जिंदगी में ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। रश्मिका-विजय द्वारा साझा की गई शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हैरानी की बात है कि इस पोस्ट ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की वर्ल्ड कप जीत वाली उस ऐतिहासिक फोटो का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने अब तक इंटरनेट पर अपना दबदबा बनाया हुआ था।

रिकॉर्ड विराट कोहली का टी-20 पोस्ट भी फेल तस्वीर शेयर होने के कुछ ही घंटों के भीतर लाइक्स की ऐसी लहर देखी गई, जिसने खेल जगत के दिग्गजों और वैश्विक हस्तियों के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। रश्मिका के शादी वाले पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 2.43 करोड़ से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली की 2024 टी-20 विश्व कप जीत वाली उस प्रतिष्ठित पोस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसके पास 2.29 करोड़ लाइक्स थे।

हलचल सादगी और भव्यता के संग, इंटनेट पर छाया शादी का जश्न शादी की सादगी भरी भव्य तस्वीरों ने प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है, जो लंबे समय से इस जोड़ी द्वारा अपने रिश्ते को आधिकारिक किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस घोषणा ने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर #Virosh से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। फैन पेज शादी के एडिट्स से भरे पड़े हैं और भारतीय सिनेमा के तमाम बड़े सितारे इस जोड़े को बधाई संदेश भेज रहे हैं।

