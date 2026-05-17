'तेरा हो जाऊं' गाने पर वरुण धवन और कृति सैनन ने किया धमाकेदार डांस, फिदा हुए फैंस मनोरंजन May 17, 2026

वरुण धवन और कृति सैनन ने अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना ही है' के नए गाने 'तेरा हो जाऊं' पर एक धमाकेदार डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वरुण और कृति के बीच की जुगलबंदी बेहद शानदार लग रही है।

वीडियो के आखिरी हिस्से में कृति की बहन नुपुर सैनन, एक्टर वरुण शर्मा और सिंगर स्टेबिन बेन भी उनके साथ आकर मस्ती करते हुए नजर आते हैं।

फैंस को ये डांस वीडियो इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि वो कमेंट सेक्शन में खूब दिल वाले इमोजी बना रहे हैं और जमकर प्यार बरसा रहे हैं। वीडियो पर मिल रहे इस प्यार को देखकर साफ है कि यह गाना रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया है।