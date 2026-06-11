'करप्पु' की 300 करोड़ की कमाई के बाद इस शख्स ने की RJ बालाजी की आलोचना, कह दी यह बात
तिरुप्पुर सुब्रमण्यम, जो सूर्या की फिल्म 'करप्पु' के पीछे के एक अनुभवी वित्तपोषण हैं, जिस तरह से सब कुछ हुआ उससे काफी निराश हैं।
उन्होंने हाल ही में निर्देशक RJ बालाजी पर फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय खुद ही लेने का आरोप लगाया है, जबकि तिरुप्पुर का कहना है कि उन्हें अपने निवेश का सिर्फ आधा पैसा ही वापस मिला है।
उन्होंने यह भी बताया कि 15 मई, 2026 को फिल्म की देरी से हुई रिलीज के दौरान, बालाजी ने वित्तीय और व्यवस्था संबंधी अड़चनों को नजरअंदाज कर दिया।
तिरुप्पुर का खुलासा
तिरुप्पुर ने बताया कि जब फिल्म रिलीज में अड़चनें आ रही थीं, तब सूर्या के अलावा कास्ट या क्रू के किसी भी सदस्य ने उस मुश्किल घड़ी में साथ नहीं दिया। फिल्म को कई वजहों से देरी झेलनी पड़ी।
जैसे कि VFX का काम अधूरा था और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ी समस्याएं भी थीं, जो उनके पिछली किसी फिल्म में हुए नुकसान से जुड़ी थीं।
हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, फिर भी तिरुप्पुर अपने पूरे पैसे का इंतजार कर रहे हैं।
उनका कहना है कि आजकल फिल्म बनाने का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उनके जैसे निवेशकों के लिए इसमें निवेश करना और भी मुश्किल हो गया है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, 'मैंने इस फिल्म की रिलीज के लिए अपना खुद का पैसा लगाया है। मुझे उसमें से सिर्फ 50% ही वापस मिला है।'