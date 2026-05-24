सामंथा रुथ प्रभु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन रिलीज होगा फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का ट्रेलर

त्रालल मूविंग पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर किया ऐलान

त्रालल मूविंग पिक्चर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, 'मास दर्शकों के लिए सबसे दमदार 'मां इंटी बंगारम' तैयार हो रहा है। 25 मई, सोमवार के लिए तैयार रहें।'

इस खबर से प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। एक फैन ने तो मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट की भी मांग कर डाली। ये फिल्म सामंथा और निर्देशक नंदिनी रेड्डी का साथ में दूसरा प्रोजेक्टर है। रेड्डी अपनी दमदार महिला किरदारों और सच्ची कहानियों के लिए जानी जाती हैं।