सामंथा रुथ प्रभु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन रिलीज होगा फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का ट्रेलर
सामंथा रूथ प्रभु के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनकी आने वाली नई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का ट्रेलर 25 मई को रिलीज होने जा रहा है। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सामंथा एक बिल्कुल नए और दमदार अंदाज में नजर आएंगी।
ये एक ऐसी पारिवारिक ड्रामा फिल्म होगी, जो आपको भावुक कर देगी। फिल्म के टीजर को देखकर पहले ही साफ हो चुका है कि इसकी कहानी सीधे दिल को छूने वाली है।
त्रालल मूविंग पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर किया ऐलान
त्रालल मूविंग पिक्चर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, 'मास दर्शकों के लिए सबसे दमदार 'मां इंटी बंगारम' तैयार हो रहा है। 25 मई, सोमवार के लिए तैयार रहें।'
इस खबर से प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। एक फैन ने तो मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट की भी मांग कर डाली। ये फिल्म सामंथा और निर्देशक नंदिनी रेड्डी का साथ में दूसरा प्रोजेक्टर है। रेड्डी अपनी दमदार महिला किरदारों और सच्ची कहानियों के लिए जानी जाती हैं।