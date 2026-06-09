सुप्रीम कोर्ट में जैकलीन फर्नांडीज का बड़ा दांव, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या मिलेगी राहत?
सुप्रीम कोर्ट बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका दिल्ली की एक अदालत के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें जैकलीन पर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय किए गए थे।
इस मामले का मुख्य आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर है।
न्यायाधीशों ने इस पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, क्योंकि जैकलीन के वकील का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
ED ने जैकलीन पर लगाए ये आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि जैकलीन ने चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लिए थे और उन्हें उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद उनसे संपर्क बनाए रखा था।
चंद्रशेखर पर नकली पहचान और फोन कॉल के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
कहा जाता है कि यह पैसा शेल कंपनियों के रास्ते भेजा गया था। एक समय जैकलीन ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन ED के विरोध के बाद उन्होंने अपनी यह अर्जी वापस ले ली थी।
अब इस मामले का ट्रायल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।