सुप्रीम कोर्ट में जैकलीन फर्नांडीज का बड़ा दांव, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या मिलेगी राहत?

ED ने जैकलीन पर लगाए ये आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि जैकलीन ने चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लिए थे और उन्हें उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद उनसे संपर्क बनाए रखा था।

चंद्रशेखर पर नकली पहचान और फोन कॉल के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

कहा जाता है कि यह पैसा शेल कंपनियों के रास्ते भेजा गया था। एक समय जैकलीन ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन ED के विरोध के बाद उन्होंने अपनी यह अर्जी वापस ले ली थी।

अब इस मामले का ट्रायल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।