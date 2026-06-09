'सुपर मारियो गैलेक्सी' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 1 अरब डॉलर कमाकर रचा इतिहास

'सुपर मारियो' फिल्में कर चुकी हैं कुल 2.3 अरब डॉलर की कमाई

इस कमाई के साथ, 'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म बन गई है।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर 2023 में आई 'द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी' है। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर कुल 2.3 अरब डॉलर कमा लिए हैं, जिससे 'सुपर मारियो' दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है।

यह नई फिल्म मारियो और उनके दोस्तों की अंतरिक्ष में होने वाली रोमांचक यात्रा को दिखाती है, जहां वे राजकुमारी रोजालिना को बचाने निकलते हैं। यह सचमुच मारियो के फैंस के लिए एक बड़ी जीत है!