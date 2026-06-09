'सुपर मारियो गैलेक्सी' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 1 अरब डॉलर कमाकर रचा इतिहास
'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' साल 2026 की पहली ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने दुनिया भर में 1 अरब डॉलर कमा लिए हैं।
खास बात यह है कि ऐसा तब हुआ जब फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं। इस एनिमेटेड एडवेंचर में मारियो का किरदार क्रिस प्रैट ने निभाया है और राजकुमारी पीच का किरदार एनी टेलर-जॉय ने।
फिल्म ने अमेरिका में 428.5 मिलियन डॉलर कमाए, वहीं विदेश से इसे 571.5 मिलियन डॉलर मिले हैं।
'सुपर मारियो' फिल्में कर चुकी हैं कुल 2.3 अरब डॉलर की कमाई
इस कमाई के साथ, 'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म बन गई है।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर 2023 में आई 'द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी' है। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर कुल 2.3 अरब डॉलर कमा लिए हैं, जिससे 'सुपर मारियो' दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है।
यह नई फिल्म मारियो और उनके दोस्तों की अंतरिक्ष में होने वाली रोमांचक यात्रा को दिखाती है, जहां वे राजकुमारी रोजालिना को बचाने निकलते हैं। यह सचमुच मारियो के फैंस के लिए एक बड़ी जीत है!