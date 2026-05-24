'राव बहादुर' की शूटिंग के पीछे की दिखी कड़ी मेहनत, कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?
फिल्म 'राव बहादुर' की शूटिंग के पीछे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बताता है कि इस तेलुगू पीरियड हॉरर-कॉमेडी फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की गई है। निर्देशक वेंकटेश महा और मुख्य अभिनेता सत्य देव ने विस्तृत सेट डिजाइन से लेकर किरदारों के अनोखे लुक्स तक, हर पहलू पर बहुत ध्यान दिया है। ये फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
देव बने शाही बुजुर्ग किरदार
सत्य देव इस फिल्म में एक शाही बुजुर्ग के किरदार में पूरी तरह ढल गए हैं। गंजा दिखाने वाली टोपी, रूप बदलने वाला नकली मेकअप, बुढ़ापा दिखाने वाले सफेद बालों के विग, मोटी दाढ़ी और घुंघराली मूंछों की मदद से उन्होंने अपने लुक को पूरी तरह बदल लिया है। फिल्म में दीपा थॉमस मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। उनके साथ विकास मुप्पला, बाला पाराशर और आनंद भारती भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्य' के बाद महा और देव की साथ में दूसरी फिल्म है।
महेश बाबू बना रहे ये फिल्म
महेश बाबू की GMB एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही 'राव बहादुर' में कार्तिक परमार ने सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली है, वहीं स्मरन साई ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। BTS क्लिप में लंबे-लंबे शूटिंग के दिनों और किरदारों को तैयार करने के लिए की गई बारीक़ मेकअप प्रक्रियाओं को भी दिखाया गया है, जिनकी वजह से ये अद्भुत बदलाव संभव हो पाए।