'राव बहादुर' की शूटिंग के पीछे की दिखी कड़ी मेहनत, कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी महेश बाबू की ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म?

देव बने शाही बुजुर्ग किरदार

सत्य देव इस फिल्म में एक शाही बुजुर्ग के किरदार में पूरी तरह ढल गए हैं। गंजा दिखाने वाली टोपी, रूप बदलने वाला नकली मेकअप, बुढ़ापा दिखाने वाले सफेद बालों के विग, मोटी दाढ़ी और घुंघराली मूंछों की मदद से उन्होंने अपने लुक को पूरी तरह बदल लिया है। फिल्म में दीपा थॉमस मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। उनके साथ विकास मुप्पला, बाला पाराशर और आनंद भारती भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्य' के बाद महा और देव की साथ में दूसरी फिल्म है।