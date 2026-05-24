पश्चिम एशिया में जंग से बिगड़ा फिल्मों का बजट तो कमल हासन ने दी नसीहत- फालतू खर्चों पर लगाओ लगाम

सब्सिडी के बावजूद छोटी प्रोडक्शन कंपनियां दबाव में

फिल्मों को बनाने में लगने वाले आने-जाने और ट्रांसपोर्ट का खर्च और तकनीक का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बजट की फिल्मों के पास तो बहुत पैसा होता है, इसलिए वे इन बढ़े हुए खर्चों को झेल लेती हैं, लेकिन छोटी प्रोडक्शन कंपनियों (कम बजट वाले निर्माताओं) पर इसका बहुत भारी दबाव पड़ रहा है।

इस बीच, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे देश दुनियाभर के फिल्मकारों को अपने यहां खींचने के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। इनमें से सऊदी अरब तो फिल्म की लागत पर 60 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश कर रहा है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अस्थिरता और तनाव बना रहा तो दुनियाभर के फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी अच्छी कहानी और लगातार घटते बजट के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।