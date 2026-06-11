थलापति विजय के बेटे जेसन संजय अब बने निर्देशक, 'सिग्मा' से करेंगे धमाकेदार डेब्यू

जेसन ने कहां से की अपनी पढ़ाई?

जेसन का जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश चेन्नई में हुई है। उन्होंने टोरंटो और लंदन में फिल्म की पढ़ाई की है।

निर्देशन के क्षेत्र में आने से पहले, उन्होंने HSBC के लिए एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर के रूप में काम किया।

वहीं 'सिग्मा' की टीम की बात करें तो, इसमें सिनेमैटोग्राफर कृष्णन वसंत, कंपोजर थामस एस., एडिटर प्रवीण केएल के साथ-साथ राजू सुंदरम, शिव पंडित और फारिया अब्दुल्ला जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

तमिल सिनेमा में जेसन के लिए यह डेब्यू वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।