पुलिस ने थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक के आरोपी को दबोचा, हुईं 19 गिरफ्तारियां
फिल्म फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने अभिनेता थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के लीक हुए फुटेज के मुख्य संदिग्ध को पकड़ लिया है। यह गिरफ्तारी 10 जून को हुई।
दरअसल, KVN प्रोडक्शंस ने पिछले अप्रैल में ही इस लीक की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रोडक्शंस ने बताया था कि इस लीक से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और यह गैर-कानूनी तरीके से इसे लोगों में बांटने का मामला था।
डिजिटल फॉरेंसिक के बाद 19 गिरफ्तारियां
इस मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें एक और संदिग्ध भी शामिल है, जो पाइरेसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।
जांचकर्ताओं ने सभी आरोपियों का पता लगाने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक का सहारा लिया। इससे पहले, लीक हुई वीडियो बांटने के आरोप में एक फ्रीलांस एडिटर को भी पकड़ा गया था। इस विवाद के कारण एडिटर प्रदीप ई. राघवन को उनके एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया।
यह कार्रवाई लीक के लिए नहीं, बल्कि एक बिना रजिस्टर्ड फ्रीलांसर के साथ काम करने की वजह से हुई थी। फिल्म को खुद भी सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं के चलते रिलीज में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
इसी बीच, अधिकारी लोगों को डिजिटल पाइरेसी के खतरों से सावधान कर रहे हैं।