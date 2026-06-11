पुलिस ने थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक के आरोपी को दबोचा, हुईं 19 गिरफ्तारियां

डिजिटल फॉरेंसिक के बाद 19 गिरफ्तारियां

इस मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें एक और संदिग्ध भी शामिल है, जो पाइरेसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।

जांचकर्ताओं ने सभी आरोपियों का पता लगाने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक का सहारा लिया। इससे पहले, लीक हुई वीडियो बांटने के आरोप में एक फ्रीलांस एडिटर को भी पकड़ा गया था। इस विवाद के कारण एडिटर प्रदीप ई. राघवन को उनके एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया।

यह कार्रवाई लीक के लिए नहीं, बल्कि एक बिना रजिस्टर्ड फ्रीलांसर के साथ काम करने की वजह से हुई थी। फिल्म को खुद भी सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याओं के चलते रिलीज में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी बीच, अधिकारी लोगों को डिजिटल पाइरेसी के खतरों से सावधान कर रहे हैं।