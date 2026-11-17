'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' सिनेमाघरों में लौट रही

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' एक्स्ट्रा फुटेज के साथ सिनेमाघरों में देगी दस्तक, जानें रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Nov 17, 202612:37 pm

क्या है खबर?

मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। 17 नवंबर को, फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने ऐलान किया कि दर्शकों काे अनदेखे और एक्स्ट्रा फुटेज के साथ इसे दोबारा से सिनेमा में देखने का माैका मिलेगा। पोस्ट में यह भी कहा गया कि एक्सटेंडेड थिएटर वर्जन के टिकट 19 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध हाेंगे। बता दें, टॉम हॉलैंड अभिनीत फिल्म भारत में 30 जुलाई, 2026 को आई थी।