'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' एक्स्ट्रा फुटेज के साथ सिनेमाघरों में देगी दस्तक, जानें रिलीज तारीख
क्या है खबर?
मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। 17 नवंबर को, फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने ऐलान किया कि दर्शकों काे अनदेखे और एक्स्ट्रा फुटेज के साथ इसे दोबारा से सिनेमा में देखने का माैका मिलेगा। पोस्ट में यह भी कहा गया कि एक्सटेंडेड थिएटर वर्जन के टिकट 19 नवंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध हाेंगे। बता दें, टॉम हॉलैंड अभिनीत फिल्म भारत में 30 जुलाई, 2026 को आई थी।
घोषणा
कब री-रिलीज हो रही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'?
निर्माताओं ने एक्स पर 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की री-रिलीज का ऐलान करते हुए लिखा, 'एकदम नए ब्रांड न्यू डे में आपका स्वागत है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली यह फिल्म 4 दिसंबर को बड़े पर्दे पर वापस आ रही है, जिसमें नए सीन और कुछ और तोहफे होंगे। इस गुरुवार को स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे के एक्सटेंडेड कट के लिए टिकट लें।'
इस पोस्ट ने उन मार्वल फैंस को उत्साहित कर दिया है, जो इसे सिनेमाघरों में देख नहीं पाए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Welcome to a brand new Brand New Day.— Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) November 16, 2026
⁰The record-breaking movie is coming back to the big screen on December 4 with an extended cut featuring new scenes and a couple more surprises. Get tickets for the extended cut of #SpiderManBrandNewDay this Thursday. pic.twitter.com/IDM1K0FaGe