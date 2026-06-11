'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का धमाकेदार ऐलान, भारत में अब इस दिन होगी रिलीज; ट्रेलर ने उड़ाए होश
'स्पाइडर-मैन' के चाहने वालों, तैयार हो जाइए, सोनी ने अपनी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
अब यह फिल्म 30 जुलाई को भारत में बड़े पर्दे पर आएगी। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रोल में नजर आएंगे।
आप 17 जून से आईमैक्स, 4DX और MX4D फॉर्मेट में फिल्म के एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। अमेरिका के अमेजन प्राइम मेंबर्स को एक खास सुविधा मिलेगी।
उन्हें 29 जुलाई को फिल्म की खास स्क्रीनिंग देखने को मिलेगी, जो दुनिया भर में फिल्म की आम रिलीज से एक दिन पहले होगी।
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बनाए रिकॉर्ड्स
फिल्म के ट्रेलर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इसे एक अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यह फिल्म 'नो वे होम' के बाद पीटर की जिंदगी को करीब से दिखाएगी।
इसमें वह अकेले नई चुनौतियों का सामना करते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटोन ने किया है।
इसमें जेन्डेया और जैकब बेटालियन भी टॉम हॉलैंड के साथ वापस आ गए हैं। वहीं, जॉन बर्न्थॉल 'द पनिशर' के रूप में दिखेंगे और सैडी सिंक एक रहस्यमयी किरदार में नजर आएंगी।