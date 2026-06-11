'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का धमाकेदार ऐलान, भारत में अब इस दिन होगी रिलीज; ट्रेलर ने उड़ाए होश मनोरंजन Jun 11, 2026

'स्पाइडर-मैन' के चाहने वालों, तैयार हो जाइए, सोनी ने अपनी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

अब यह फिल्म 30 जुलाई को भारत में बड़े पर्दे पर आएगी। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रोल में नजर आएंगे।

आप 17 जून से आईमैक्स, 4DX और MX4D फॉर्मेट में फिल्म के एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। अमेरिका के अमेजन प्राइम मेंबर्स को एक खास सुविधा मिलेगी।

उन्हें 29 जुलाई को फिल्म की खास स्क्रीनिंग देखने को मिलेगी, जो दुनिया भर में फिल्म की आम रिलीज से एक दिन पहले होगी।