नीम करौली बाबा की फिल्म ने जीती कानूनी जंग, जानिए कब होंगे सिनेमाघरों में दर्शन
लंबे इंतजार के बाद नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'श्री बाबा नीम करौरी महाराज' अब 29 मई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। ये फिल्म पहले 24 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन सर्टिफिकेशन से जुड़ी मुश्किलों के कारण इसकी तारीख आगे बढ़ गई। इन मुश्किलों की वजह से फिल्म बनाने वालों को बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दायर करनी पड़ी थी।
कानूनी कार्रवाई से मिली रिलीज की रफ्तार
सर्टिफिकेशन का काम काफी लंबा खिंच गया था, जबकि नीम करौली बाबा के परिवार और ट्रस्टों से सभी जरूरी कागजात और अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही मिल गए थे।
कानूनी कार्रवाई के बाद मामला जल्दी सुलझ गया। इस पर निर्देशक शरद सिंह ठाकुर ने इसे धर्म और न्याय की जीत बताया है। फिल्म में सुबोध भावे, हितेन तेजवानी और समीक्षा भटनागर जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म नीम करौली बाबा की शिक्षाओं और उनके मानवतावादी कार्यों को दर्शाती है, जिसका उनके प्रशंसकों और भक्तों को लंबे समय से इंतजार था।