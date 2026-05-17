नीम करौली बाबा की फिल्म ने जीती कानूनी जंग, जानिए कब होंगे सिनेमाघरों में दर्शन

कानूनी कार्रवाई से मिली रिलीज की रफ्तार

सर्टिफिकेशन का काम काफी लंबा खिंच गया था, जबकि नीम करौली बाबा के परिवार और ट्रस्टों से सभी जरूरी कागजात और अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही मिल गए थे।

कानूनी कार्रवाई के बाद मामला जल्दी सुलझ गया। इस पर निर्देशक शरद सिंह ठाकुर ने इसे धर्म और न्याय की जीत बताया है। फिल्म में सुबोध भावे, हितेन तेजवानी और समीक्षा भटनागर जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म नीम करौली बाबा की शिक्षाओं और उनके मानवतावादी कार्यों को दर्शाती है, जिसका उनके प्रशंसकों और भक्तों को लंबे समय से इंतजार था।