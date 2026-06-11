शिल्पा शेट्टी का 'मां है ना' की OTT रिलीज डेट आई सामने, ये सितारे लेंगे शो में हिस्सा
दिलचस्प रियलिटी टीवी देखने के शौकीन हैं, तो हो जाइए तैयार, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा 'मां है ना' नाम का एक नया शो होस्ट करने जा रही हैं।
यह शो 12 जून, 2026 को सिर्फ ZEE5 हिंदी पर आएगा। इस शो में 6 जेन-जी सेलिब्रिटी अपनी माओं के साथ मिलकर शानदार कुकिंग बैटल में हिस्सा लेंगे। इसमें खाने-पीने की बातें, परिवार की अनोखी कहानियां और ढेर सारी हंसी-मजाक देखने को मिलेगा।
यह शो मांओं और उनके बच्चों के खास रिश्ते का जश्न मनाएगा। इसमें पुरानी यादें ताजा करने वाले और दिल छू लेने वाले कई पल भी देखने को मिलेंगे।
ये कंटेस्टेंट्स लेंगे शो में हिस्सा
इस सीरीस को ऋषभ तिवारी ने लिखा है। इसका निर्माण कावेरी दास, नीति साइमन्स और प्रीति साइमन्स ने किया है। शो में मनीषा रानी, तान्या मित्तल, टीना आहूजा और उर्वशी ढोलकिया जैसी हस्तियां बतौर प्रतियोगी शामिल हैं।
अगर आप इस शो का धमाल देखना चाहते हैं और साथ ही खाना बनाना भी सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको Zee5 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।