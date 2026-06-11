शिल्पा शेट्टी का 'मां है ना' की OTT रिलीज डेट आई सामने, ये सितारे लेंगे शो में हिस्सा

मनोरंजन Jun 11, 2026

दिलचस्प रियलिटी टीवी देखने के शौकीन हैं, तो हो जाइए तैयार, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा 'मां है ना' नाम का एक नया शो होस्ट करने जा रही हैं।

यह शो 12 जून, 2026 को सिर्फ ZEE5 हिंदी पर आएगा। इस शो में 6 जेन-जी सेलिब्रिटी अपनी माओं के साथ मिलकर शानदार कुकिंग बैटल में हिस्सा लेंगे। इसमें खाने-पीने की बातें, परिवार की अनोखी कहानियां और ढेर सारी हंसी-मजाक देखने को मिलेगा।

यह शो मांओं और उनके बच्चों के खास रिश्ते का जश्न मनाएगा। इसमें पुरानी यादें ताजा करने वाले और दिल छू लेने वाले कई पल भी देखने को मिलेंगे।